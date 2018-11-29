Футбол

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа
Российская газета
06:01

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "ПСЖ" 1:2 в матче Лиги чемпионов не смог сдержать эмоций на послематчевой пресс-конференции. Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
Российская газета06:01

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Милнер поиронизировал над падениями Неймара в матче «Ливерпуля» с «ПСЖ»

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Станислав Черчесов попал в топ-5 рейтинга лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
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В битве концерна Red Bull сильнее оказался «Зальцбург»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Зальцбург" победил "Лейпциг".
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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