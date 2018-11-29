Футбол

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа
Российская газета
06:01

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "ПСЖ" 1:2 в матче Лиги чемпионов не смог сдержать эмоций на послематчевой пресс-конференции. Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
Российская газета06:01

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Милнер поиронизировал над падениями Неймара в матче «Ливерпуля» с «ПСЖ»

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Милнер потроллил Неймара за симуляции в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс08:35

Милнер высмеял Неймара за симуляции в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Sport24.ru08:08

«ПСЖ» – «Ливерпуль». Милнер впервые проиграл матч за клуб, в котором забил

Sports.ru10:47

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа

Российская газета06:01
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Футбол

Спартак — Рапид 1:2

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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Джеймс Милнер
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль». Ранее выступал за «Лидс Юнайтед», «Суиндон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и сборную Англии.
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