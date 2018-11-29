Футбол

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа
Российская газета
06:01

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "ПСЖ" 1:2 в матче Лиги чемпионов не смог сдержать эмоций на послематчевой пресс-конференции. Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
Российская газета06:01

Подробнее о событии

Милнер поиронизировал над падениями Неймара в матче «Ливерпуля» с «ПСЖ»

Чемпионат10:46

Милнер потроллил Неймара за симуляции в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс08:35

Милнер высмеял Неймара за симуляции в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Sport24.ru08:08

«ПСЖ» – «Ливерпуль». Милнер впервые проиграл матч за клуб, в котором забил

Sports.ru10:47

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа

Российская газета06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол

Спартак — Рапид 1:2

Обновлено в 12:47
Футбол

Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших наставников национальных сборных по итогам 2018 года.
Обновлено в 12:38
Футбол

Анюков выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Копенгагеном»

Защитник петербургского "Зенита" Александр Анюков сыграет с первых минут в матче Лиги Европы с датским "Копенгагеном", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 12:34
Футбол

«Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор»: стали известны составы команд

Обновлено в 12:42
Футбол

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta.
Обновлено в 12:30
Футбол

Блез Матюиди: «Роналду заслуживает получить „Золотой мяч“»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди считает, что его одноклубник Криштиану Роналду заслуживает получить еще один «Золотой мяч».
Обновлено в 12:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года

Обновлено в 11:16
Футбол

«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина

Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак».
Обновлено в 12:18
Футбол

Marca: Иско не пожал руку Солари после поражения «Реала» от «Эйбара»

Полузащитник «Реала» Иско не пожал руку в раздевалке главному тренеру команды Сантьяго Солари после поражения от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура Примеры.
Обновлено в 09:55
Футбол

Хавбек «Тоттенхэма» может стать самым дорогим футболистом мира

Обновлено в 12:44
Футбол

Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

Обновлено в 10:10
Футбол

Лионель Месси: «Рад своему рекорду, узнал об этом от журналистов»

Обновлено в 10:12
Футбол

Погребняк возобновил тренировки в общей группе «Урала»

Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
Обновлено в 10:39
Футбол

«Ростов» сравнил Бекао с Си-Джеем из GTA: San Andreas

Ростовчане сравнили бразильца с героем GTA: San Andreas Карлом Джонсоном (Си-Джеем).
Обновлено в 11:39
Футбол

Гризманн: «„Атлетико“ хотел выйти из группы, что он и сделал»

Наша цель была выйти из группы, и мы это сделали. Теперь шаг за шагом будем идти к следующей цели.
Обновлено в 05:56
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джеймс Милнер
Британский футболист
Английский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль». Ранее выступал за «Лидс Юнайтед», «Суиндон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и сборную Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное