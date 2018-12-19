Энергетика

Падение запасов нефти в США оказалось меньше прогноза
Profinance.ru
вчера в 11:04

Накануне Американский институт нефти (API) опубликовал еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, который показал, что за неделю до 14 декабря 2018 года в США произошли следующие изменения.
Profinance.ruвчера в 11:04

Подробнее о событии

Запасы нефти в США сократились слабее ожиданий, цена Brent подскочила

Росбалтвчера в 11:05

Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель на данных о запасах в США

Интерфаксвчера в 10:55

Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, меньше прогноза

ПРАЙМвчера в 10:41

Запасы нефти в США за неделю снизились на 500 тыс. баррелей — до 441,5 млн баррелей

Rambler News Serviceвчера в 10:38

Падение запасов нефти в США оказалось меньше прогноза

Profinance.ruвчера в 11:04

Нефть дорожает на данных о запасах топлива в США

Финмаркетвчера в 10:53

Нефть сбрасывает цену на данных Genscape о росте запасов в США

Экономика сегодня17 декабря в 15:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:39, Ашберн
Энергетика

Госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика

Нефть подешевела после решения ФРС поднять ставку

Котировки эталонных сортов нефти на торгах в четверг снизились после вчерашнего решения ФРС США поднять учетную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25-2,50% годовых.
Обновлено в 01:06
Энергетика

Впервые с середины августа в России снизились недельные цены на бензин

За период с 11 по 17 декабря потребительские цены на бензин в России упали на 0,1%. Об этом говорится в отчетах Росстата.В течение пяти недель перед этим в ценах на бензин наблюдалась стабильность.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика

Польша подписала очередной контракт на поставки американского СПГ

Обновлено вчера в 09:42
Энергетика

США накажут Россию нефтью: падение стоимости барреля обвалит рубль

Крупнейших мировых добытчиков сырья переиграли Соединенные Штаты, которые продолжают ставить новые производственные рекорды, тем самым снижая спрос на энергоресурсы и обваливая их стоимость.
Обновлено вчера в 09:28
Энергетика

Российские компании согласились снизить нефтедобычу

Сокращать нефтедобычу в течение первого полугодия следующего года по соглашениям ОПЕК+ согласились представители российских нефтяных компаний 19 декабря в ходе встречи в правительстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика

«Газпром энергохолдинг» подождет турбин

«Газпром энергохолдинг» пока не склонен закупать газовые турбины большой мощности в рамках первого залпового отбора проектов модернизации на 2022–2024 годы (ожидается в первой половине 2019 года) вне зависимости от того, кто может стать производителем таких машин — российские компании или локализующие в России мощности иностранные концерны Siemens или GE.
Обновлено вчера в 11:20
Энергетика

«Газпром» ввел новый способ поставок газа в Европу

«Газпром экспорт» создал электронную торговую платформу. Она служит для дополнительных продаж российского газа европейским потребителям.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика

Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement

Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика

В Литве электроэнергия подорожала на 9%

За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на 9%, сообщает «Sputnik Литва».
Обновлено в 02:38
Энергетика

В Самарской области увеличат стоимость природного газа

В Самарской области установили новые тарифы на природный газ для населения. Цены будут действовать уже с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 06:16
Энергетика

В Венесуэле бензин стал дешевле кофе

При нынешней деноминации литр бензина стоит до 0,00006 боливара.
Обновлено вчера в 18:48
Энергетика

Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ

Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено вчера в 07:16
Энергетика

В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов

2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено 18 декабря в 22:31
Энергетика

За 11 месяцев средства Нацфонда Казахстана выросли на 16%

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено 18 декабря в 23:58
ещё по теме
Главное