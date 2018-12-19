Накануне Американский институт нефти (API) опубликовал еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, который показал, что за неделю до 14 декабря 2018 года в США произошли следующие изменения.

Энергетика Энергетика Недельные цены на бензин в РФ снизились впервые с середины августа Потребительские цены на бензин в России за период с 11 по 17 декабря снизились на 0,1% после пяти недель стабильности до этого, свидетельствуют данные Росстата.

Энергетика Энергетика «Газпром энергохолдинг» подождет турбин «Газпром энергохолдинг» пока не склонен закупать газовые турбины большой мощности в рамках первого залпового отбора проектов модернизации на 2022–2024 годы (ожидается в первой половине 2019 года) вне зависимости от того, кто может стать производителем таких машин — российские компании или локализующие в России мощности иностранные концерны Siemens или GE.

Энергетика Энергетика Польша подписала очередной контракт на поставки СПГ из США Сделка с Port Arthur LNG, которая принадлежит Sempra LNG & Midstream, предполагает покупку PGNiG около 2 млн т СПГ ежегодно в течение 20 лет.

Энергетика Энергетика Глава Минэнерго Саудовской Аравии объяснил снижение цен на нефть Глава Минэнерго Саудовской Аравии "на 100% уверен", что баланс на рынке в 2019 году удастся стабилизировать.

Энергетика Энергетика «Газпром» начал поставлять газ в Европу новым способом На электронной торговой платформе (ЭТП), которая была создана "Газпром экспортом" для дополнительных поставок российского газа европейским потребителям, 18 декабря впервые была заключена сделка по продаже топлива с поставкой на следующие сутки, или day-ahead.

Энергетика Энергетика Бензин в Венесуэле стал дешевле чашки кофе В латиноамериканской стране, где не хватает даже туалетной бумаги, на самую мелкую монету - полболивара - можно купить минимум 8 тысяч литров бензина.

Энергетика Энергетика Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл» Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.

Энергетика Энергетика Группа ВИС заинтересована в участии в строительстве порта Индига Строительно-инвестиционная группа ВИС заинтересована в участии в проекте строительства порта Индига в Ненецком автономном округе и железной дороги к нему, сказал журналистам председатель совета директоров группы ВИС Игорь Снегуров.

Энергетика Энергетика Вице-премьер Козак исключил стремительный рост цен на бензин Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Козак заявил, что галопирующего роста цен на топливо в январе 2019 года не предвидится.

Энергетика Энергетика В ноябре Норвегия увеличила добычу углеводородов на 1,2% Норвегия в ноябре увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,2% - до 1,88 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,857 млн б / с в предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Энергетика Энергетика За 11 месяцев средства Нацфонда Казахстана выросли на 16% Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Энергетика Энергетика Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.

Энергетика Энергетика В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов 2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.

Энергетика Энергетика Правительство может возобновить рассмотрение Энергостратегии-2035 Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что власти могут вернуться к рассмотрению Энергостратегии РФ до 2035 года после того, как пройдет инвентаризация месторождения.