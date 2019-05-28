Политика
Падение рейтинга Путина объяснил глава ВЦИОМDixiNews 01:05
Доходы граждан не растут уже более пяти лет. Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров объяснил причину падения рейтинга президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Дождь».
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Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.
— Валерий Федоров, российский политологВедомости вчера в 15:41
с чего всё началось
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «Россия видит себя новым изданием СССР — не сталинского, не горбачевского, а брежневского»
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в программе Hard Day’s Night.Дождьвчера в 15:48
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Девушке из Томска удалили полкило волос из желудка
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Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков по просьбе Анкары, никаких задержек нет.
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Автомобильные концерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar обратились в ФСБ России с заявлением о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу владельцев авто через суды Краснодара.
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Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
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Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева
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Политика
Евросоюз отреагировал на беспорядки в Косове
Евросоюз призывает Белград и Приштину проявлять сдержанность ради урегулирования конфликта, начавшегося после вторжения косовского спецназа в сербские анклавы на севере региона.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью
Для прогулки Кудрявцева выбрала платье со сложным кроем, из-за чего у подписчиков ее супруга создалось впечатление, что Лера прячет таким образом «беременный» живот.
Обновлено вчера в 08:59
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Общество
В России почти 275 тыс. детей-сирот стоят в очереди на получение жилья
Проблема с предоставлением жилья детям-сиротам в РФ решается неэффективно, в очереди на получение стоят почти 275 тыс. человек.
Обновлено в 03:48
Общество
Мэр Вилюйска подал в суд из-за шутки в КВН
Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд.
Обновлено в 05:25
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Космос
Астронавт показал, какие бургеры едят на МКС
Недавно американский астронавт Терри Виртс опубликовал в сети изображение бургера, который на борту Международной космической станции имели возможность употреблять члены экипажа.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с «россиянкой» в Австрии
В российском МИД призвали ведущие немецкие издания прояснить ситуацию с видео, которое спровоцировало политический скандал в Австрии.
Обновлено в 05:17
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.
Обновлено в 03:38
Авто
В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто
В Подмосковье зафиксирован тоже прирост продаж — (+11,5%). В остальных регионах РФ наметился спад рынка за январь—апрель 2019 года.
Обновлено в 03:14
Кино
Осенью мир увидит фильм Андрея Кончаловского «Грех» про Микеланджело
Андрей Сергеевич рассказал изданию о трудностях съемок и воссоздания Италии XVI века. Напомним, Микеланджело жил в 1475-1564 годах.
Обновлено в 05:11
Общество
МЧС предупредило о жаре в Москве
Обновлено в 04:12
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Анна Пескова полтора года скрывала от общественности рождение дочери
Звезда многосерийных кинокартин «Морские дьяволы» и «Тест на беременность» весьма тщательно скрывала «интересное» положение и рождение дочери.
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Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
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Происшествия
В Ангарске автобус насмерть сбил 4-летнего ребенка
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Футбол
Петр Чех сравнил вратарей с дирижерами
Голкипер "Арсенала" Петр Чех перед финальным матчем Лиги Европы с "Челси" сравнил вратарское дело с индивидуальным видом спорта, сообщает официальный сайт турнира.
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Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
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