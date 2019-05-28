Политика

Падение рейтинга Путина объяснил глава ВЦИОМDixiNews 01:05

Доходы граждан не растут уже более пяти лет. Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров объяснил причину падения рейтинга президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Дождь».
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Валерий Федоров
Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.
— Валерий Федоров, российский политологВедомости вчера в 15:41
с чего всё началось

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «Россия видит себя новым изданием СССР — не сталинского, не горбачевского, а брежневского»

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в программе Hard Day’s Night.
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Глава ВЦИОМ объяснил падение рейтинга президента перечеркнутыми ожиданиями

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Обновлено вчера в 09:32
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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации прекратил досрочно в среду полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
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Евросоюз отреагировал на беспорядки в Косове

Евросоюз призывает Белград и Приштину проявлять сдержанность ради урегулирования конфликта, начавшегося после вторжения косовского спецназа в сербские анклавы на севере региона.
Обновлено в 02:51
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Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью

Для прогулки Кудрявцева выбрала платье со сложным кроем, из-за чего у подписчиков ее супруга создалось впечатление, что Лера прячет таким образом «беременный» живот.
Обновлено вчера в 08:59
Общество

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Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Общество

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Проблема с предоставлением жилья детям-сиротам в РФ решается неэффективно, в очереди на получение стоят почти 275 тыс. человек.
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Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд.
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Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
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Астронавт показал, какие бургеры едят на МКС

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Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
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Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

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Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.
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В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто

В Подмосковье зафиксирован тоже прирост продаж — (+11,5%). В остальных регионах РФ наметился спад рынка за январь—апрель 2019 года.
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Андрей Сергеевич рассказал изданию о трудностях съемок и воссоздания Италии XVI века. Напомним, Микеланджело жил в 1475-1564 годах.
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