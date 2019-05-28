Падение рейтинга Путина объяснил глава ВЦИОМDixiNews 01:05

с чего всё началось

Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.

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