Экономика
Падение продолжается: чистая прибыль «Магнита» сократилась на 40%РБК Краснодар вчера в 06:06
Чистая выручка «Магнита» за 2018 год выросла на 8,2% до 1,23 млрд рублей, чистая прибыль за тот же период сократилась на 5% — до 33,8 млрд рублей.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
РФ завершила первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 09:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено 24 июля в 09:17
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Старший механик задержанного СБУ танкера рассказал об инциденте
Все моряки уже прибыли в Россию и собираются вернуться домой Старший механик Сергей Карпов, находившийся на борту задержанного СБУ российского танкера, рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на судне не грубили и вели себя корректно.
Обновлено в 00:45
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Борьба за черные ящики Полковник Мохамад Сакри сообщил авторам фильма, что ему пришлось провести секретную операцию, чтобы получить черные ящики самолета, которыми пытались завладеть США и Украина.
Обновлено 24 июля в 11:11
Политика
Партия Зеленского выступила за рынок земельной собственности
Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила выступает за рынок земельной собственности, а также за либерализацию социальной сферы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Кузбассе грузовик провалился под землю
Обновлено в 01:37
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадиона
Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Обновлено в 00:56
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для возврата Донбасса
Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно по «хорватскому сценарию».
Обновлено в 01:40
Здоровье
Гречку следует употреблять в пищу три раза в неделю
Обновлено в 01:40
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
Посольство России в США направило ноту протеста в госдеп в связи с проблемой в получении американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой, а также потребовало прекратить дискриминацию российских спортсменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Опубликовано видео нападения на Порошенко после допроса
Ранее Порошенко не явился на допрос по 11 уголовным делам в Госбюро расследований Украины.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено 24 июля в 23:22
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено вчера в 17:31
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 получит систему Smart ISO
Обновлено в 01:27
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Обновлено вчера в 22:14
Гаджеты
Новый смартфон Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру
Корпорация HMD Global скоро выпустит новую модель Nokia 8.2, оснащенную выдвижной фронтальной камерой с 32-Мп.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Накануне Дня ВМФ у побережья Камчатки в память о погибших моряках на воду возложены венки и цветы
Обновлено в 01:21
Гаджеты
В Японии изобрели футболку со встроенным кондиционером
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
МИД РФ: Россия не нарушала воздушное пространство Южной Кореи
Сегодня, 25 июля, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провёл встречу с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ, в ходе которой констатировал, что Российская Федерация не нарушала воздушное пространство иностранных государств.
Обновлено вчера в 11:58
Единоборства
Еще один боксер умер из-за полученных на ринге травм
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Политика
Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика
«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн
"Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей
Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
Обновлено вчера в 07:05