Энергетика
Падение объемов экспорта нефти из Венесуэлы в июле составило более 17%ТАСС 19:17
Рейтер отмечает, что "Роснефть" в июле получала более 46% венесуэльского нефтяного экспорта, а с момента введения санкций против компании объем закупок "вырос вдвое". Количество нефти, поставляемой на Кубу, также увеличилось на 6%. Администрация США 28 января ввела санкции против PDVSA.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:27, Ашберн
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Обновлено в 03:07
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Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
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Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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