Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видеоГазета.Ru 12:26
Одна из записей с видеорегистратора автомобиля показывает, как метеорит пролетел в небе над Красноярском. Ранее сообщалось, что взрыв "огромного" метеорита над Камчаткой попал на видео.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Политика
Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit
Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве
В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Политика
Анализам Порошенко и Зеленского не доверяет Минздрав Украины
Сомнения в результатах анализов на наркотики кандидатов в президенты Украины Петра Порошенка и Владимира Зеленского выразила глава Минздрава Украины Ольга Супрун, 6 апреля сообщает Московский комсомолец со ссылкой на УНН.
Обновлено в 18:27
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв
Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Технологии
Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос
Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
Обновлено в 00:36
Авто
Автомобили Jeep и Fiat доступны в лизинг на специальных условиях
На специальных условиях «Каркаде» можно приобрести обновленный Jeep Grand Cherokee Limited.Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».
Обновлено в 10:00
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Культура
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион
Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Театры
Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра
С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Происшествия
В Европе арестованы десятки албанских мафиози
На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено в 17:13
Футбол
«Спартак» поздравил Селихова с днём рождения
Обновлено в 17:47
Армия и оружие
В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков
В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.
Обновлено в 18:14
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз
Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.
Обновлено в 10:44
Технологии
Роботы научились читать эмоции человека
Ли и Лю ускорили время отклика, объединив два видеофильтра предварительной обработки с другой парой существующих программ, чтобы помочь роботу классифицировать эмоции на основе более чем 3500 вариаций выражения лица человека.
Обновлено в 15:52
Культура
Константинова рассказала о новой произвольной программе
Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, под какую музыку будет исполнять произвольную программу в следующем сезоне.
Обновлено в 15:48
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли два человека
Обновлено в 17:41
Политика
В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро
Обновлено в 14:34
Политика
Сербская оппозиция провела акцию протеста в Белграде
Антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию" прошла в субботу вечером в Белграде.
Обновлено в 14:08
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Наука
Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием
Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.
Обновлено вчера в 05:24
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Обновлено вчера в 16:26