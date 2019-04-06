Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видеоГазета.Ru 12:26

Одна из записей с видеорегистратора автомобиля показывает, как метеорит пролетел в небе над Красноярском. Ранее сообщалось, что взрыв "огромного" метеорита над Камчаткой попал на видео.

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Политика Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.

Происшествия Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.

Политика Анализам Порошенко и Зеленского не доверяет Минздрав Украины Сомнения в результатах анализов на наркотики кандидатов в президенты Украины Петра Порошенка и Владимира Зеленского выразила глава Минздрава Украины Ольга Супрун, 6 апреля сообщает Московский комсомолец со ссылкой на УНН.

Политика Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.

Происшествия В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.

Авто Автомобили Jeep и Fiat доступны в лизинг на специальных условиях На специальных условиях «Каркаде» можно приобрести обновленный Jeep Grand Cherokee Limited.Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

Футбол «Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании "Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".

Культура Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.

Происшествия СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.

Происшествия Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.

Театры Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Европе арестованы десятки албанских мафиози На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.

Армия и оружие В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.

Футбол Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Шоу-бизнес Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.

Технологии Роботы научились читать эмоции человека Ли и Лю ускорили время отклика, объединив два видеофильтра предварительной обработки с другой парой существующих программ, чтобы помочь роботу классифицировать эмоции на основе более чем 3500 вариаций выражения лица человека.

Культура Константинова рассказала о новой произвольной программе Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, под какую музыку будет исполнять произвольную программу в следующем сезоне.

Политика Сербская оппозиция провела акцию протеста в Белграде Антиправительственная акция протеста оппозиционного движения "Союз за Сербию" прошла в субботу вечером в Белграде.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.

Хоккей Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.