Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видеоГазета.Ru 12:26

Одна из записей с видеорегистратора автомобиля показывает, как метеорит пролетел в небе над Красноярском. Ранее сообщалось, что взрыв "огромного" метеорита над Камчаткой попал на видео.

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

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