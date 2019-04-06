Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видеоГазета.Ru 12:26

Одна из записей с видеорегистратора автомобиля показывает, как метеорит пролетел в небе над Красноярском. Ранее сообщалось, что взрыв "огромного" метеорита над Камчаткой попал на видео.
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Появилось новое видео с «метеоритом» в небе над Красноярском

ТВК22:40

В небе над Красноярском сняли падение метеорита

ДЕЛА.ru13:58

«Словно горит самолет»: яркий объект с шумом пролетел в небе над Красноярском

НГС.Красноярск09:50

Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео

РИА Новости12:07

Опубликовано видео с летящим метеоритом над Красноярском

ТК Звезда11:31

Жители Красноярска сняли странный светящийся шар в небе

Московский Комсомолец13:29

Красноярцы обсуждают: над городом пролетел метеорит

Городские новости. Красноярск08:55
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Политика

Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики

Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
Обновлено в 21:25
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес

Наследники Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете

Обновлено в 22:56
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено в 16:58
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 08:57
Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Финансы

МВФ одобрил новый транш кредита Аргентине

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) ратифицировал очередной транш кредита Аргентине, 5 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа

Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено в 17:54
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Авто

Удлиненный Volkswagen T-Cross пользуется ажиотажным спросом

Удлиненная версия кроссовера Volkswagen T-Cross, прием заказов на которую начался в Китае в марте, вызвала настоящий ажиотаж на рынке.
Обновлено вчера в 23:19
Хоккей

Ничушкин установил рекорд НХЛ - есть один негативный и один позитивный показатель

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин стал обладателем уникального достижения в НХЛ: в регулярном чемпионате-2018/19 россиянин стал первым игроком в истории лиги, который не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, проведя более 59 матчей (57).
Обновлено в 21:38
Происшествия

Прокуроры Японии намерены допросить жену Карлоса Гона

Ранее адвокат топ-менеджера заявил, что прокуроры изъяли у него телефон, документы, записные книжки и дневники, а также паспорт и мобильный телефон его жены.
Обновлено в 22:38
Политика

Нетаньяху пообещал аннексировать территории на Западном берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в предвыборном телеинтервью пообещал аннексировать территорию, на которой находятся еврейские поселения на оккупированных палестинских землях Западного берега реки Иордан.
Обновлено в 14:21
Общество

Тарелка борща в Петербурге стоит, как в среднем по стране

Обновлено в 23:02
Политика

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие

Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление

Обновлено 04 апреля в 01:20
Общество

Вернуть алкоголь во все учреждения культуры предложил Минкульт

В министерстве культуры России посчитали, что это ущемляет права посетителей других учреждений культуры.
Обновлено в 07:49
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Политика

Германию сочли угрозой для безопасности НАТО

СМИ считают, что Германия ставит под угрозу Североатлантический альянс из-за слишком маленьких расходов на оборону.
Обновлено в 21:42
Происшествия

В Дании после стрельбы задержали 14 человек

«К настоящему времени 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет были задержаны после стрельбы в районе Рунгстед», — указано в сообщении.
Обновлено в 21:18
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в московском отеле

Управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела девушки в номере отеля на северо-западе столицы.
Обновлено в 19:12
Единоборства

Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна

В главном событии вечера встретятся Али Багаутинов (19-6) победил Вартана Асатряна (21-9) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).
Обновлено в 16:05
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика

Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено в 21:31
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