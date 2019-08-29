Экономика

ПРАЙМПРАЙМПадение доходности 30-летних гособлигаций США в августе стало максимальным с 2011 года

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Снижение доходности 30-летних гособлигаций США продолжается на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики, за август месячный спад стал максимальным с 2011 года, свидетельствуют данные торгов.
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Падение доходности 30-летних гособлигаций США в августе стало максимальным с 2011 года

ПРАЙМ02:22
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