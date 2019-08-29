Экономика
ПРАЙМПадение доходности 30-летних гособлигаций США в августе стало максимальным с 2011 года
Снижение доходности 30-летних гособлигаций США продолжается на фоне волатильности на мировых рынках и увеличения рисков для мировой экономики, за август месячный спад стал максимальным с 2011 года, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Авто
АвтоВАЗ сменил поставщика моторного масла
В середине августа «АвтоВАЗ» сменил поставщика моторного масла.
Автоновости дня 03:01
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в Сочи
Для телеведущей, которая чуть не потеряла сознание в ресторане, вызывали скорую помощь Телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в Сочи, ей вызывали скорую помощь, передает "5 канал" со ссылкой на кинорежиссера и продюсера Рената Давлетьярова.
Аргументы и Факты вчера в 21:04
Происшествия
В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
Life.ru вчера в 09:32
Политика
Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС
На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.
Известия вчера в 21:55
Здоровье
Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.
RT на русском 02:31
Кино
Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
iReactor вчера в 14:44
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
В 1 полугодии 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 200 тысяч человек.
Твой Иркутск 27 августа в 21:31
Авто
Porsche представила обновлённый Porsche Macan Turbo
В России стартовал прием заказов на улучшенную топовую версию кроссовера Porsche Macan Turbo. Стоимость новинки - от 6 896 000 рублей.
Новые автомобили 02:53
Шоу-бизнес
Яхты, бренды, вечеринки: сколько тратят Тимати, Рудковская и другие звезды на детей
Наследники звезд могут позволить себе гораздо больше «хотелок», чем обычные дети.
StarHit.ru 03:00
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа
RT на русском 02:52
Экономика
Власти Японии подозревают Facebook в уклонении от уплаты налогов
Налоговое управление Токио подозревает японский филиал американской компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью неуплаты налогов.
ТАСС 01:19
Экономика
Акции ЛСР с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС
Акции "Группы ЛСР" с 20 сентября войдут в базу расчета индексов Московской биржи и РТС, сообщается в четверг на сайте торговой площадки.
РИА Новости 02:52
Технологии
Уфимское предприятии ОДК модернизирует сборочное производство
В результате масштабной реконструкции сборочного производства уфимского «ОДК-УМПО» количество сборочных линий будет увеличено с двух до четырех, сообщила пресс-служба предприятия.
REGNUM 00:31
Политика
Премьер-министр Украины покинул свой пост
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.
Lenta.ru вчера в 12:27
Энергетика
Минск сделал заявление по газовым переговорам с Россией
Активная фаза переговоров между Белоруссией и Россией по цене на газ начнется в сентябре, заявил журналистам белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.
Rambler News Service 02:59
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Общество
Минпросвещения ответило на идею о введении уроков Dota и FIFA в школе
ИРИ ранее предложил ведомству ввести в школах факультативные уроки по киберспорту в качестве эксперимента.
РБК вчера в 23:09
Происшествия
Восемь человек погибли из-за торнадо на юге Китая
Восемь человек погибли, и ещё двое пострадали в результате обрушившегося на южную китайскую провинцию Хайнань торнадо, передаёт Центральное телевидение Китая.
Московский Комсомолец вчера в 23:51
Происшествия
На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек
В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.
Российская газета 02:47
Политика
Число украинских туристов в Крыму растет
iReactor вчера в 12:15
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Здоровье
В Тверской области «взялись» за детскую медицину
На ближайшие году главным объектом развития детского здравоохранения Тверской области станет строительство Детской областной клинической больницы.
Московский Комсомолец 02:11
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10