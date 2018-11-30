Энергетика
С начала ноября цена нефти марки Brent упала на 21,6%, свидетельствуют данные Investing.com. Это самое большое снижение за последние десять лет. По состоянию на 30 ноября стоимость февральских фьючерсов нефти Brent составила 59,19 долларов за баррель.
Дождьвчера в 18:14
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Энергетика
СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти
Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.
Обновлено в 05:17
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 06:52
Энергетика
Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ
Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 20:55
Энергетика
Цены на бензин в Свердловской области опять выросли
В Свердловской области, по информации регионального УФАС, опять выросли цены на бензин.
Обновлено в 07:30
Энергетика
«Газпром» решил резко форсировать развитие газомоторного топлива в РФ
ПАО "Газпром" планирует резко форсировать развитие газомоторного топлива и начинает пилотный проект в Ростовской области.
Обновлено в 04:45
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика
Нефтяной треугольник: как политические битвы в США повлияют на рынок
Война на два фронта Рентабельность нефтяного бизнеса в США при $30 за баррель, снятие ограничений на добычу и транспортировку нефти, налоговые послабления со стороны администрации Дональда Трампа привели к росту добычи и активному строительству трубопроводов на территории Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 02:06
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 04:36
Энергетика
Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение
Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение На фоне американских санкций против Ирана Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC пришла на место французской компании Total в проекте по разработке крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз
Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика
И это только начало: объем откачки газа из Инчукалнса вырос в три раза
Скорость откачки газа из Инчукалнского газохранилища достигла девяти миллионов кубических метров в сутки, сообщает TVnet.lv.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика
Маржу отпустили. На сколько теперь подорожает бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ считают, что цены на независимых АЗС вполне могут отличаться на 4% от цен на заправках вертикально интегрированных компаний.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено вчера в 01:59
Энергетика
Нефть «нащупала дно» в районе $56-60
На проходящем в Москве ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!», российский президент Владимир Путин назвал цену нефти в $60 «вполне приемлемой», а также «сбалансированной и справедливой».
Обновлено 29 ноября в 10:33
Энергетика
Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 12:19