С начала ноября цена нефти марки Brent упала на 21,6%, свидетельствуют данные Investing.com. Это самое большое снижение за последние десять лет. По состоянию на 30 ноября стоимость февральских фьючерсов нефти Brent составила 59,19 долларов за баррель.

Падение цены нефти Brent стало рекордным за последние 10 лет

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