С начала ноября цена нефти марки Brent упала на 21,6%, свидетельствуют данные Investing.com. Это самое большое снижение за последние десять лет. По состоянию на 30 ноября стоимость февральских фьючерсов нефти Brent составила 59,19 долларов за баррель.

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