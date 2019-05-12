Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $66News.ru вчера в 12:24

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость фьючерса с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,76% — до $65,97 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цена на Brent упала

REGNUM20:26

Цена нефти Brent упала ниже $63 за баррель впервые с февраля

Ведомости13:59

Цена нефти Brent упала ниже $62

ТАСС14:53

Цена нефти Brent за день упала более чем на $3

РБК17:06

Цена нефти Brent рухнула ниже $64 за баррель

Газета.Ru13:49

Стоимость нефти рухнула на пять процентов

РИА Новости14:47

Нефть марки Brent продолжает дешеветь

Росбалт03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Гаджеты

Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor

Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено в 17:59
Экономика

«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире

«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

«Джона Сноу» Кита Харингтона заметили в реабилитационном центре в США

Обновлено в 05:23
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Происшествия

Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США

Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Происшествия

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

Обновлено в 20:02
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Политика

Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы

Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено в 21:45
Общество

Близнецы получат награду, а Скорпионов ждет успех во всех делах

Близнецы Пришло время получить награду за свои труды.
Обновлено в 13:00
Музыка

Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

В Сети очень резко отреагировали на скандал вокруг "Голоса", обвиняя Первый канал в продажности, а родителей Абрамовой — в подкупе голосов для дочери.
Обновлено вчера в 20:37
Гаджеты

Хорошая покупка: iPhone 7 Plus упал в цене

Несмотря на скорый выход iPhone 11 и обновленного XR, смартфон iPhone 7 Plus имеет мощный процессор, защиту от воды и хорошую камеру.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии

PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 13:46
Наука

Энергетические напитки с кофеином признали опасными

У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено в 04:46
Политика

США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2»

Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.
Обновлено в 22:00
Политика

FT: Huawei выслала американских сотрудников

Китайская компания Huawei дала указание своим сотрудникам отменить ряд технических встреч с представителями США, а также выслала американцев, работавших в филиале корпорации в городе Шэньчжээнь, в Соединенные Штаты.
Обновлено в 06:02
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Под Волгоградом показали новую машину технической разведки

По данным ЮВО, во время учебных сборов на полигоне "Прудбой" в Волгоградской области была представлена бронированная машина МТР-К, которая оснащена приборами навигации, ночного видения, радиационной и химической разведки, а также беспилотным летательным аппаратом.
Обновлено в 07:12
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено в 14:20
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Экономика

Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

Качество спермы москвичей шокировало: что показало исследование западных ученых

Швейцарские ученые выяснили, что у большей половины молодых мужчин их страны очень плохое качество спермы.
Обновлено вчера в 09:57
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес

Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено в 11:25
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес

Настю Каменских приняли за Ким Кардашьян

«Попа, как у Ким», « не, Ким и рядом не стояла», «какая красотка, Кардашьян до нее далеко, мои ноги сами тянуться в спортзал», - писали подписчики.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Политика

Россия расширила санкции против представителей Евросоюза

Москва расширила ответные санкции против граждан Евросоюза, запретив им въезд на территорию РФ.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 16:56
Кино

Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Компания Warner Bros утвердила на главную роль в новом фильме про Бэтмена Роберта Паттинсона, знаменитость из фильма «Сумерки».
Обновлено в 13:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное