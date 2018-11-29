С начала недели цена североморской нефти снизилась на 22 цента, американской - выросла на 8 центов. Между тем с начала ноября Brent упала в цене на 22%, WTI - почти на 23%; это самое резкое месячное падение котировок за 10 лет.

Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет

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