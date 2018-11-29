Энергетика
Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет
Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 летИнтерфакс11:34
С начала недели цена североморской нефти снизилась на 22 цента, американской - выросла на 8 центов. Между тем с начала ноября Brent упала в цене на 22%, WTI - почти на 23%; это самое резкое месячное падение котировок за 10 лет.
Интерфакс11:34
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Энергетика
Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии на полях G20
Министр энергетики РФ Александр Новак на полях G20 в Аргентине встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, сообщает российское ведомство в твиттере.
Обновлено в 15:57
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 16:30
Энергетика
«Газпром» подтвердил интерес к транзиту через Болгарию
Компания отметила, что собирается бронировать мощности будущих газопроводов на границе Турции и Болгарии, а также Болгарии и Сербии, но «решение будет приниматься с учетом условий бронирования».
Обновлено в 10:12
Энергетика
Цены на бензин снова выросли в Свердловской области
Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.
Обновлено в 12:26
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено в 09:30
Энергетика
Два газопровода построены «Газпромом» в Адыгее
По словам Миллера, в текущем году "Газпром" завершил строительство двух межпоселковых газопроводов – к с. Верхненазаровскому Красногвардейского района и к х. Семено-Макаренскому Шовгеновского района.
Обновлено в 19:42
Энергетика
США в сентябре сохранили лидерство по добыче нефти
Добывающие ежедневно 11,48 миллионов бочек нефти в сентябре Соединенные Штаты сохранили лидирующую позицию по добыче в мире, которую удалось занять в августе.
Обновлено в 15:16
Энергетика
Энергетическая сверхдержава: природный газ в США стоит меньше ноля
В техасском бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в США - избыток природного газа достиг таких масштабов, что цены на него упали ниже нуля.
Обновлено в 06:23
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 05:10
Энергетика
На Украине сократилась добыча угля
На Украине сократилась добыча угля.
Обновлено в 15:06
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено в 01:59
Энергетика
Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз
Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено в 10:00
Энергетика
ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС
Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.
Обновлено в 09:05
Энергетика
С 1 декабря экспортная пошлина на нефть снижена до 135,1 долларов за тонну
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 декабря снижена на $16,9, до $135,1 за тонну, следует из данных Минэкономразвития.
Обновлено в 16:25