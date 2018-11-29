С начала недели цена североморской нефти снизилась на 22 цента, американской - выросла на 8 центов. Между тем с начала ноября Brent упала в цене на 22%, WTI - почти на 23%; это самое резкое месячное падение котировок за 10 лет.

Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет

Энергетика Энергетика Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились на саммите G20 Российский министр энергетики Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалех встретились в ходе саммита «Большой двадцатки», говорится в Twitter Минэнерго РФ.

Энергетика Энергетика «Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).

Энергетика Энергетика В ЕС надеются усилить энергобезопасность за счет СПГ из США Еврокомиссия распространила в пятницу материалы, в которых говорится о том, что американский сжиженный природный газ может усилить энергобезопасность Европейского Союза.

Энергетика Энергетика «Газпром» подтвердил интерес к транзиту через Болгарию Компания отметила, что собирается бронировать мощности будущих газопроводов на границе Турции и Болгарии, а также Болгарии и Сербии, но «решение будет приниматься с учетом условий бронирования».

Энергетика Энергетика Чубайс и Зубков ознакомились с газозаправочной инфраструктурой Дона Сегодня председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и глава управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс ознакомились с газозаправочной инфраструктурой Дона.

Энергетика Энергетика Цены на бензин снова выросли в Свердловской области Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.

Энергетика Энергетика «Сила Сибири» определит дальнейшее развитие газификации в Якутии Дальнейшее развитие газификации в Якутии республика связывает с вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», подчеркнул глава региона Айсен Николаев во время встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась 30 ноября в Санкт-Петербурге.

Энергетика Энергетика Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

Энергетика Энергетика Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.

Энергетика Энергетика Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Энергетика Энергетика Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,45% — «Укртрансгаз» Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 28 ноября составил 16,277 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,45%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Энергетика Энергетика И это только начало: объем откачки газа из Инчукалнса вырос в три раза Скорость откачки газа из Инчукалнского газохранилища достигла девяти миллионов кубических метров в сутки, сообщает TVnet.lv.

Энергетика Энергетика АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.

Энергетика Энергетика Ярославская область вновь наращивает газовый долг Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.