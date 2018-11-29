Энергетика
С начала недели цена североморской нефти снизилась на 22 цента, американской - выросла на 8 центов. Между тем с начала ноября Brent упала в цене на 22%, WTI - почти на 23%; это самое резкое месячное падение котировок за 10 лет.
Интерфаксвчера в 11:34
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Энергетика
В ЕС надеются усилить энергобезопасность за счет СПГ из США
Еврокомиссия распространила в пятницу материалы, в которых говорится о том, что американский сжиженный природный газ может усилить энергобезопасность Европейского Союза.
Обновлено вчера в 21:30
Энергетика
Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии на полях G20
Министр энергетики РФ Александр Новак на полях G20 в Аргентине встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, сообщает российское ведомство в твиттере.
Обновлено вчера в 15:57
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 23:45
Энергетика
«Газпром» подтвердил интерес к транзиту через Болгарию
Компания отметила, что собирается бронировать мощности будущих газопроводов на границе Турции и Болгарии, а также Болгарии и Сербии, но «решение будет приниматься с учетом условий бронирования».
Обновлено вчера в 10:12
Энергетика
Цены на бензин снова выросли в Свердловской области
Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.
Обновлено вчера в 12:26
Энергетика
Два газопровода построены «Газпромом» в Адыгее
По словам Миллера, в текущем году "Газпром" завершил строительство двух межпоселковых газопроводов – к с. Верхненазаровскому Красногвардейского района и к х. Семено-Макаренскому Шовгеновского района.
Обновлено вчера в 19:42
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика
Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение
Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение На фоне американских санкций против Ирана Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC пришла на место французской компании Total в проекте по разработке крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено вчера в 05:10
Энергетика
Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз
Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика
И это только начало: объем откачки газа из Инчукалнса вырос в три раза
Скорость откачки газа из Инчукалнского газохранилища достигла девяти миллионов кубических метров в сутки, сообщает TVnet.lv.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,45% — «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 28 ноября составил 16,277 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,45%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено 29 ноября в 15:05
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено вчера в 01:59
Энергетика
ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС
Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.
Обновлено вчера в 09:05
Энергетика
С 1 декабря экспортная пошлина на нефть снижена до 135,1 долларов за тонну
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 декабря снижена на $16,9, до $135,1 за тонну, следует из данных Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:25