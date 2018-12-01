Финансы
Падение цен на огурцы и помидоры замедлило инфляцию
Падение цен на огурцы и помидоры замедлило инфляциюLife.ru14:19
Снижение цен на огурцы и помидоры по итогам года составит 7–14%. Это замедляет общую инфляцию примерно на 0,1 процентного пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чём говорят тренды".
Life.ru14:19
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Финансы
Рынок акций РФ упал вслед за мировыми рынками и нефтью
Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками.
Обновлено в 12:45
Финансы
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году
Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Обновлено в 16:28
Финансы
В 2019 году Минфин России разместит ОФЗ в юанях
Министерство финансов России намерено в 2019 году разместить облигации федерального займа в государственной валюте Китая — юанях.
Обновлено в 17:01
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Рубль в четверг, 6 декабря, снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 05:39
Финансы
Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году
Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.
Обновлено в 10:34
Финансы
В Нижегородской области на 19% увеличились объемы кредитования
Сумма кредитов, выданных заемщикам в Нижегородской области в период с января по октябрь, составила 923,2 млрд руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 19%, сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России.
Обновлено в 15:06
Финансы
Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях
Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Обновлено в 09:28
Финансы
«Газпром» увеличит программу займов в 2019 году
За 9 месяцев года чистый долг компании вырос на 10% Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит увеличение программы займов на 2018 год.
Обновлено в 04:12
Финансы
В Bank of America не исключили повторения кризиса 1998 года
Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года.
Обновлено в 04:30
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено в 03:20
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»
Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено в 05:42
Финансы
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.
Обновлено 04 декабря в 04:04
Финансы
Еврокомиссия ожидает, что все больше стран ЕС перейдут на евро
Еврокомиссия надеется, что все больше стран Евросоюза будут переходить на евро, сказал вице-президент ЕК, в том числе, по вопросам евро, Валдис Домбровскис на конференции.
Обновлено 04 декабря в 13:26