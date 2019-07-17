Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32

Цены на нефть торгуются разнонаправленно, согласно данным торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,02%. Теперь стоимость их составляет $57,61 за баррель.
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