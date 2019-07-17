Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:32
Цены на нефть торгуются разнонаправленно, согласно данным торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,02%. Теперь стоимость их составляет $57,61 за баррель.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:14, Вашингтон
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
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Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
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Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины
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Росстат оценил реальные доходы населения: продолжают падать
По данным ведомства, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, а за полугодие – на 1,3% в годовом выражении.
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Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
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Кино
Сериал «Сплетница» перезапустят
Стало известно о том, что на экраны выйдет обновленная версия сериала «Сплетница».
Обновлено вчера в 19:45
Футбол
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Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Женственный сын Элизабет Херли становится копией своей мамы
Знаменитая британская актриса Элизабет Херли воспитывает единственного ребенка – сына Дэмиана.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.
Обновлено в 12:32
Общество
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.
Обновлено в 11:36
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
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Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии
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Политика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 13:42
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе в ближайшие часы
Обновлено в 07:37
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Экономика
Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло
Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
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Политика
Путин назвал диалог условием разрешения конфликта в Донбассе
Путин подчеркнул, что Россия «тоже будет делать всё» от неё зависящее для того, чтобы этот процесс шёл необходимыми темпами и с нужным качеством.
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Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».
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Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено в 11:13
Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода "Газпрома" "Северный поток 2".
Обновлено в 12:21
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
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Политика
ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за крушение MH17
Совет ЕС выпустил заявление по случаю пятой годовщины крушения Boeing 777 в Донбассе.
Обновлено 16 июля в 16:31
Футбол
Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24