Энергетика
Падение цен на нефть ускорилосьВести.Финанс 13:45
Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,13% до $55 за баррель. Падение цен ускорилось после незначительного скачка, вызванного инцидентом в Персидском заливе.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:02, Вашингтон
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Совет Безопасности ООН провел в четверг закрытые консультации по поводу авиаударов в Идлибе.
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Общество
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Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
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Авто
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Фон дер Ляйен выступила за сохранение антироссийских санкций
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
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Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
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