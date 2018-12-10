Фондовый рынок США продолжает падение — индекс S&P 500 упал на 30,14 пункта, или на 1,14 процента, до 2602,94 пункта, и находится на минимуме за восемь месяцев, 10 декабря передает агентство Reuters.

Падение Уолл-стрит: S&P рухнул до минимума за восемь месяцев

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