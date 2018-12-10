Экономика
Падение Уолл-стрит: S&P рухнул до минимума за восемь месяцев
Падение Уолл-стрит: S&P рухнул до минимума за восемь месяцевREGNUM13:21
Фондовый рынок США продолжает падение — индекс S&P 500 упал на 30,14 пункта, или на 1,14 процента, до 2602,94 пункта, и находится на минимуме за восемь месяцев, 10 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM13:21
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Экономика
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже алкоголя.
Обновлено в 14:26
Энергетика
Козак поддержал идею либерализации цен на СПГ в России
Вице-премьер России Дмитрий Козак поддержал идею либерализации (отмену госрегулирования) цен на сжиженный природный года в России, которая включает использование СПГ в качестве газомоторного топлив, использование на объектах тепло- и электрогенерации, а также в автономной газификации.
Обновлено в 14:20
Экономика
Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей
Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей.
Обновлено в 14:21
Финансы
Курс доллара к завершению торгов повысился до 66,47 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск поднялся на 0,12%, до 66,47 рубля, курс евро вырос на 0,05%, до 75,78 рубля.
Обновлено в 13:10
Экономика
Названы регионы России с самой большой пенсией
Пенсионный фонд России назвал регионы страны с самой высокой и самой низкой пенсией.
Обновлено в 13:46
Экономика
Сбербанк назначил исполнительного вице-президента по технологиям
Рафаловский работает в Сбербанке с декабря 2017 г. В августе 2018 г. он был назначен на должность руководителя блока «Технологии» банка.
Обновлено в 14:04
Экономика
40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики
Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.
Обновлено в 13:34
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 14:24
Экономика
Россия стала второй в мире по производству и продаже оружия
Обновлено в 12:38
Экономика
Банк Франции отметил падение роста экономики на фоне протестов
По данным Банка Франции, национальная экономика стала развиваться медленнее, а в последнем квартале этого года ее рост составить 0,2% вместо запланированных 0,4%.
Обновлено в 13:56
Финансы
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка "ВТБ-Онлайн" восстановлена в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в понедельник вечером в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:43
Экономика
Morgan Stanley потребовал взыскать с двух компаний 2,87 млрд руб
Холдинг "Морган Стэнли Бэнк Интернэшнл Лимитед" подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с ООО "Астрахань-нефть" и ООО "НК Энергия" (обе компании базируются в Астрахани) более 2,87 млрд руб. Из документов, размещенных в картотеке арбитражных судов, следует, что исковое заявление было подано 7 декабря.
Обновлено в 10:00
Экономика
Козак назвал главную тему инвестиционного форума в Сочи
Сочинский инвестиционный форум состоится 14–15 февраля на территории Олимпийского парка.
Обновлено в 13:18
Экономика
«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 10:44
Экономика
Фонд защиты дольщиков собрал более 7,5 млрд рублей
Отчисления в фонд делают более 2 тыс. застройщиков Москва.
Обновлено в 08:51