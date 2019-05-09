Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видеоLenta.ru 13:45

Момент падения главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко с мотоцикла попал на видео. Ролик опубликован в telegram-канале 360tv.
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Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко

Вечерняя Москва15:41

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

РИА Новости14:27

Камера сняла гибель Сергея Доренко

РЕН ТВ14:24

Москва 24 опубликовала видео момента аварии с Доренко

Москва 2414:13

СМИ опубликовали видео момента ДТП с Сергеем Доренко

РБК14:04

Авария с Сергеем Доренко попала на видео

Телеканал 360°13:40

В Сети появилось видео аварии, в которой погиб Сергей Доренко

РИАМО14:19
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В Москве скончался журналист Сергей Доренко

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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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