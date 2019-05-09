Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видеоLenta.ru 13:45
Момент падения главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко с мотоцикла попал на видео. Ролик опубликован в telegram-канале 360tv.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Общество
Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Обновлено в 16:38
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес
Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца
Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.
Обновлено в 16:30
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено в 23:31
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Космос
Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля
Обновлено в 22:18
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Политика
Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране
Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин на Параде Победы говорил не об Иране, а о героизме военных.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии
По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Культура
В преддверии «Евровидения» Лазарев посетил святые места Иерусалима
Российский певец Сергей Лазарев, который совсем скоро представит Россию на конкурсе "Евровидение — 2019", побывал в главных святых местах Иерусалима.
Обновлено в 23:10
Общество
В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено в 22:25
Наука
Предложен новый тип виртуальных денег с повышенной безопасностью
Научными сотрудниками из Великобритании предложен новый тип виртуальных денег «S-money» с повышенной безопасностью.
Обновлено вчера в 08:00
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский назвал 9 Мая днём благодарности
Обновлено в 05:16
Общество
В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»
В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38