Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу ХмеймимРБК 15:28
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России. События разворачивались 11 августа около 20:10 мск.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35
Госиспытания российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены уже в этом году, новейшие истребители МиГ-35 поколения 4++ аттестуют до конца 2021 года.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта
Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 16:30
Армия и оружие
ВСУ грабят мирных жителей из-за нехватки еды
Обновлено в 18:00
Политика
Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Обновлено в 17:04
Политика
В Австрии предложили воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве
АПС решила выйти из правительства после того, как канцлер Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла из-за скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Наука
Новая модель отслеживает происхождение черных дыр
SpaceX доставит на орбиту аппарат НАСА для исследования черных дыр и нейтронных звезд Ученые добавили, что их расчеты очень просты, и требуют усовершенствования, но они показали, что скопления, в которых родились наблюдаемые учеными черные дыры, имели скорость движения более 50 км / с. При этом астрономы пока не могут указать на конкретный участок, где рождается больше всего черных дыр.
Обновлено в 09:54
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков
В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа.
Обновлено в 17:20
Общество
«Медуза» назвала имя человека, который опубликовал в Telegram данные «сторонников Навального»
9 августа в Telegram-канале «Товарищ майор» появился пост о том, что в чат «Московская команда Навального» администраторы случайно выложили всю базу своих сторонников — паспорта, имена, телефоны и адреса более 3 тыс. человек.
Обновлено в 04:58
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась секретом идеальных отношений с Потапом
На страничке Насти Каменских в социальной сети Instaggram появился довольно забавный совместный снимок с мужем, известным певцом и продюсером Потапом.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле станцевала тверк с украинской группой Kazka
На официальной странице в Инстаграм латвийская и российская певица Лайма Вайкуле опубликовала видео, где зажигательно танцует вместе с участницами украинской группы Kazka за кулисами музыкального фестиваля «Рандеву», который сейчас проходит в Одессе.
Обновлено в 16:03
Технологии
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено в 18:09
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Авто
Специалисты провели тест-драйв УАЗ Патриот с АКПП
Обновлено в 12:52
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге
В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:32