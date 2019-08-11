Силы ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили шесть ударных беспилотников террористов, летевших к аэродрому с северо-запада, сообщило Минобороны. Штатные зенитные огневые средства российской авиабазы уничтожили все БПЛА на безопасной дистанции.

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

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