Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиковРИА Новости 15:02

Силы ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили шесть ударных беспилотников террористов, летевших к аэродрому с северо-запада, сообщило Минобороны. Штатные зенитные огневые средства российской авиабазы уничтожили все БПЛА на безопасной дистанции.
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Российская ПВО отразила очередную атаку беспилотников на базу Хмеймим в Сирии

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ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

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ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

РИА Новости15:02
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