Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиковРИА Новости 15:02
Силы ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили шесть ударных беспилотников террористов, летевших к аэродрому с северо-запада, сообщило Минобороны. Штатные зенитные огневые средства российской авиабазы уничтожили все БПЛА на безопасной дистанции.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
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В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Происшествия
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Обновлено в 15:43
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
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Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.
Обновлено в 15:43
Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
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Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве
Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
Обновлено в 15:43
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Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
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Гончаренко остался недоволен судейством в матче с «Сочи»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча чемпионата России против «Сочи» раскритиковал работу арбитра.
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Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
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Политика
Нетаньяху впервые за 20 лет прилетит в Киев
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в рамках рабочего визита в Киев проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память погибших от рук нацистов в годы ВОВ.
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Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров
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