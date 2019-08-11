Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиковРИА Новости вчера в 15:02
Силы ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили шесть ударных беспилотников террористов, летевших к аэродрому с северо-запада, сообщило Минобороны. Штатные зенитные огневые средства российской авиабазы сбили все БПЛА на безопасной дистанции.
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Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Олег Кононов: к игре с «Ахматом» очень серьезно готовились
Обновлено в 01:45
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44
Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Агент высказался об интересе «Локомотива» к Рибери
Агент французского полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал информацию о заинтересованности московского "Локомотива" в приобретении футболиста.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Гаджеты
В Сети появились рендеры флагманского смартфона LG
Компания LG в скором времени презентует новейший флагманский смартфон, который станет преемником для модели.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию
Периоды обучения в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.
Обновлено вчера в 20:15
Кино
Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме
Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Электронная подпись: Кто и зачем использует ее в России
Внедрение цифровых технологий и использование электронных подписей не просто ускоряет рабочие процессы, но и повышает безопасность данных, снижает возможности для мошенников.
Обновлено 09 августа в 03:31
Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
У подмосковного дворника нашли долги в 2 миллиарда рублей
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено вчера в 07:39
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста, сообщает The Scottish Sun.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Иран заявил о своих правах на все корабли в Персидском заливе
Иранские власти могут в любой момент захватить любой корабль в Персидском заливе, даже если его сопровождают американские или британские силы.
Обновлено в 02:42
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35