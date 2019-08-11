Армия и оружие
Сирийские боевики вновь атаковали российскую базу ХмеймимВести.Ru вчера в 14:55
ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии в настоящее время отражает атаку объектов, появившихся в небе над базой.
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Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Политика
Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии
Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».
Обновлено 10 августа в 21:00
Политика
Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 01:23
Футбол
Локомотив — Урал 4:0
"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 13:02
Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:03
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Политика
Гуайдо сообщил о намерении Мадуро распустить парламент Венесуэлы
Провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует в ближайшее время распустить оппозиционную Национальную ассамблею и назначить досрочные выборы.
Обновлено в 01:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита» из-за расизма
Нападающий петербургского "Зенита" Малком прокомментировал информацию о том, что он хочет покинуть Россию из-за проявлений расизма со стороны фанатов команды.
Обновлено в 05:27
Общество
Детский омбудсмен попросит прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых
Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых.
Обновлено в 05:32
Общество
В колледжах России исчезнут почти 100 профессий
В колледжах России со следующего учебного года исчезнут почти 100 профессий.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Водонаевой увёз сына в степь
Телеведущая Алёна Водонаева рассказала своим подписчикам в Instagram, где проводит каникулы её 8-летний сын Богдан.
Обновлено вчера в 09:49
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Единоборства
Генри Сехудо бросил вызов Валентине Шевченко
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено 10 августа в 22:33
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла пятилетнюю подругу
В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Обновлено в 04:57