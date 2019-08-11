Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиковRT на русском 15:16
ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью беспилотников. В ходе нападения были сбиты шесть БПЛА, направлявшихся к аэродрому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
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На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
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Священника отстранили от служения за жестокое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
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Политика
Украинская прокуратура провела обыски на танкере «Мария» в Херсоне
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Обновлено в 02:21
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко: расстроены, что не победили «Сочи»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что его команда хотела продолжить победную серию в матче пятого тура чемпионата России против "Сочи".
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Происшествия
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Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
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Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
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Оксана Воеводина отменила отдых в Испании из-за болезни сына
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Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
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Фаина Громова: «Аллу Вербер перед смертью перевели в другой госпиталь»
Аллу Вербер перед смертью перевели в другой итальянский госпиталь.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»
Журналист китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжан Цзе оценил новейший российский беспилотник "Охотник".
Обновлено в 12:08
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 12:50
Гаджеты
Huawei показала процесс производства флагманского P30 Pro
Китайская компания Huawei решила наглядно продемонстрировать процесс производства своих смартфонов, в частности, флагманской модели P30 Pro.
Обновлено в 10:18
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров
Обновлено в 09:27
Музыка
Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов
Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 15:46
Политика
Путин прокатился на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе
Путин появился в черной кожаной куртке на мотоцикле "Урал".
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании
Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Экономика
Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное
Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая.
Обновлено в 14:10
Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Российская военная техника впечатлила иностранных участников АрМИ-2019
Военные машины российской армии получили высокую оценку зарубежных гостей - участников АрМИ-2019.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку за то, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 08:00
Общество
Аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по итогам Google Code Jam
Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич стал победителем международного соревнования по программированию Google Code Jam в шестой раз, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
Обновлено в 11:46
Единоборства
Терновой завоевал бронзу в прыжках с вышки на ЧЕ
Российский прыгун в воду Руслан Терновой завоевал бронзовую медаль в прыжках с вышки на чемпионате Европы, который завершился в Киеве.
Обновлено в 12:44