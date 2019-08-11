Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиковRT на русском 15:16

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью беспилотников. В ходе нападения были сбиты шесть БПЛА, направлявшихся к аэродрому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
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