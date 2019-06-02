ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от ДамаскаВести.Ru 21:20

Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска. В небе над южным пригородом сирийской столицы слышны взрывы.

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

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