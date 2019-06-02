Армия и оружие
ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от ДамаскаВести.Ru 21:20
Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска. В небе над южным пригородом сирийской столицы слышны взрывы.
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Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
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Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
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Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
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Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено в 22:01
Общество
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят
Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов
Обновлено в 16:58
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
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Политика
Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Motorola оставит поклонников без настоящего флагманского смартфона
Скоро состоится презентация смартфона Moto Z4, который уже случайно оказался в продаже.
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Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию
В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено в 22:24
Происшествия
В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш
Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Гаджеты
Код доступа: Юлия Латынина
Смотрите несколько по YouTube «Эхо Москвы», смотрите нас по моему собственному YouTube «Латынина ТВ».
Обновлено в 16:24
Происшествия
СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии
Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено в 22:20
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
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Обновлено в 18:35
Культура
Гала-концерт кинофестиваля посвятили Дню защиты детей
Обновлено в 19:44
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено в 18:16
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Религия
В РПЦ знают, кто стоит за протестами в Екатеринбурге
Митрополит Илларион подчеркнул, что за спинами протестующих в Екатеринбурге стоят политические оппозиционные силы, заинтересованные в расшатывании обстановки в стране.
Обновлено в 11:34
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
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Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
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На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
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Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Экономика
Банк «Нейва» вводит «Юбилейный» вклад
Банк "Нейва" с 1 июня вводит вклад "Юбилейный", приуроченный к 10-летию кредитной организации.
Обновлено в 08:26
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме
Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года.
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