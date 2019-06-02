Армия и оружие
Израиль объяснил ракетный удар по СирииLenta.ru 00:59
Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля. В ведомстве утверждают, что со стороны Дамаска были выпущены две ракеты, одна из которых разорвалась на территории Израиля.
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