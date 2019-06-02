Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по СирииLenta.ru 00:59

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля. В ведомстве утверждают, что со стороны Дамаска были выпущены две ракеты, одна из которых разорвалась на территории Израиля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ПВО Сирии сбили ракеты противника к юго-западу от Дамаска

Вести.Ruвчера в 23:06

Сирийские ПВО поразили ракеты противника к югу от Дамаска

Эхо Москвывчера в 21:09

СМИ: три солдата убиты при ракетном обстреле в Сирии

ТАССвчера в 22:46

При ракетном обстреле в Сирии погибли трое военных

РИА Новостивчера в 22:40

Сирия сообщила об авиаударах к югу от Дамаска

Коммерсантъвчера в 21:28

SANA: при ракетном обстреле в Сирии погибли трое военных

RT на русскомвчера в 22:24

SANA сообщило о поражении сирийскими ПВО воздушных целей близ Дамаска

РБКвчера в 21:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

Обновлено вчера в 15:44
Единоборства

Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа

Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.
Обновлено в 01:34
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено 31 мая в 09:02
Происшествия

О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти

Обновлено в 01:14
Общество

Фалалей расскажет о погоде на лето: народные приметы на 2 июня

Люди считали, что если идет дождь, то все лето будет солнечным.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

На Филиппинах заявили, что продолжат сотрудничество с Россией

Филиппины намерены продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, не опасаясь возможных санкций со стороны США.
Обновлено в 00:28
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Медведев прокомментировал позицию Украины по Минским соглашениям

Стремления Украины по возобновлению Минских соглашений сопровождаются устаревшей и "набившей оскомину риторикой", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Валентина Бузина, мать убитого украинского журналиста Олеся Бузины, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приёме.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 самым худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Хоккей

«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает

Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие

Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии

Израильские военные утверждают, что их удары были ответными на запуски двух сирийских снарядов в направлении горы Хермон, которая расположена на оккупированной Израилем части Голанских высот.
Обновлено в 00:51
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ фанатка объяснила свой поступок

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на футбольное поле в Мадриде во время финального матча Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», рассказала, почему приняла такое смелое решение.
Обновлено в 01:24
Футбол

Бывший эксперт УЕФА оценил эпизод с пенальти в финале ЛЧ

На первых секундах матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" главный арбитр встречи Дамир Скомина назначил пенальти после того, как мяч от Садио Мане угодил в руку Мусса Сиссоко.
Обновлено вчера в 22:15
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Религия

В сквере Екатеринбурга сегодня пройдет молебен в поддержку протестующих против строительства храма

Ранее в большинство граждан в опросе ВЦИОМа высказались против возвещения храма в сквере у Драмтеатра.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В Ливии взорвались два начиненных взрывчаткой автомобиля

По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начиненных взрывчаткой автомобиля у штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерна на востоке страны, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на медиков.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено вчера в 03:56
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором

Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Желающим получить визу в США придется показать соцсети

Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:59
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное