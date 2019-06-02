ПВО Сирии сбила ракеты к югу от ДамаскаРИА Новости вчера в 20:57

Силы ПВО Сирии поразили ракеты противника к югу от Дамаска, сообщило в воскресенье утром сирийское государственное агентство САНА. Кто именно запустил ракеты по сирийской территории, агентство не уточняет. САНА также сообщило, что в небе над южным пригородом сирийской столицы слышны взрывы.

ПВО Сирии сбила ракеты к югу от Дамаска

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