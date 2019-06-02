Армия и оружие

ПВО Сирии сбила ракеты к югу от ДамаскаРИА Новости вчера в 20:57

Силы ПВО Сирии поразили ракеты противника к югу от Дамаска, сообщило в воскресенье утром сирийское государственное агентство САНА. Кто именно запустил ракеты по сирийской территории, агентство не уточняет. САНА также сообщило, что в небе над южным пригородом сирийской столицы слышны взрывы.
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ПВО Сирии сбили ракеты противника к юго-западу от Дамаска

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РБКвчера в 21:52

ПВО Сирии сбила ракеты к югу от Дамаска

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Сирийские ПВО поразили ракеты противника к югу от Дамаска

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RT на русскомвчера в 21:02

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ТАССвчера в 21:34
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Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — сообщил ТАСС председатель правления фонда Владимир Вавилов.
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В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
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Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
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Прокуратура начала проверку из-за задержки выдачи багажа в Шереметьево

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Специалисты назвали полезные свойства черемши

Специалисты назвали крайне полезные свойства черемши.
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Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.
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