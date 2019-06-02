Армия и оружие
ПВО Сирии сбила ракеты к югу от ДамаскаРИА Новости вчера в 20:57
Силы ПВО Сирии поразили ракеты противника к югу от Дамаска, сообщило в воскресенье утром сирийское государственное агентство САНА. Кто именно запустил ракеты по сирийской территории, агентство не уточняет. САНА также сообщило, что в небе над южным пригородом сирийской столицы слышны взрывы.
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
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Обновлено вчера в 04:22
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