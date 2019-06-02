Армия и оружие

В Сирии рассказали об отражении ракетной атаки со стороны ИзраиляВзгляд.ру 02:10

Сирийские средства ПВО отразили первую из ракетных атак со стороны Израиля на южные окрестности Дамаска, сообщило агентство САНА со ссылкой на источник в командовании вооруженных сил республики. Источник сообщил, что первый удар был нанесен по позициям сирийской армии на рассвете в 03.22 утра.
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