Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар по ДамаскуКапитал страны 00:57
Согласно сообщению сирийского информационного агентства SANA, ПВО Сирии отразили воздушную атаку по Дамаску. Целью атаки были иранские военные склады, которые располагаются к юго-западу от сирийской столицы. Предположительно, ракетные удары были нанесены израильскими ВВС.
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