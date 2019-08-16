Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетный удар, предположительно, со стороны ИзраиляЕвразия Daily 02:39
Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракету, которая была выпущена из воздушного пространства Ливана в направлении города Масьяф в сирийской провинции Хама поздно вечером 15 августа. Об этом в пятницу передаёт сирийское государственное информагентство SANA.
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