Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетный удар, предположительно, со стороны ИзраиляЕвразия Daily 02:39

Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракету, которая была выпущена из воздушного пространства Ливана в направлении города Масьяф в сирийской провинции Хама поздно вечером 15 августа. Об этом в пятницу передаёт сирийское государственное информагентство SANA.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

SANA сообщило о ракетном ударе по Сирии с территории Ливана

РБКвчера в 20:19

СМИ Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны

Газета.Ruвчера в 17:21

СМИ: средства ПВО Сирии отразили ракетный удар по военным объектам в провинции Хама

ТАССвчера в 18:08

Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку на западе страны

Российская газетавчера в 17:25

Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана

Коммерсантъвчера в 18:59

В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны

РИА Новостивчера в 17:09

Сирия сообщила об отражении ракетной атаки на провинцию Хама

РЕН ТВвчера в 17:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия

В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:49
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Обновлено в 00:57
Происшествия

Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Суд оставил под арестом экс-президента Киргизии Атамбаева

Обновлено в 02:54
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

«Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина

Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство

Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Теннис

Роджер Федерер: «Рублев сыграл суперчисто»

Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель

Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Экономика

Открытие торгов на Лондонской бирже задерживается из-за технических проблем

Торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в ряде разделов не открылись в пятницу в связи с техническими проблемами, следует из сообщения биржи.
Обновлено в 04:07
Политика

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

Экспертиза выяснила, что Серебренников не украл деньги, а сэкономил

Обновлено в 04:17
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Политика

Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Технологии

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Gmail

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе электронной почты Gmail, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных онлайн-ресурсов.
Обновлено в 04:12
Общество

Пять несовершеннолетних россиянок родили по пятому ребёнку

Обновлено вчера в 16:54
Общество

Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ

Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России — флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Энергетика

«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд

Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Интернет

Браузер Atom запустил сервис для тайм-менеджмента

В браузере Atom от Mail.ru появился инструмент для сетевого тайм-менеджмента.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Политика

В Минприроды рассказали о готовности Китая к диалогу по лесам

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин допустил запрет на вывоз леса в Китай в том случае, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок и восстановлению лесов.
Обновлено в 04:18
Футбол

Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.
Обновлено в 04:24
Экономика

Reuters уличило Сбербанк в продаже крупных сумм в валюте

Источник издания, близкий к Сбербанку, отметил, что кредитная организация постепенно конвертировала на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие

Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие

Обновлено в 04:06
Музыка

Земфира записала кавер на композицию Виктора Цоя в день его гибели

Российская исполнительница, музыкант и композитор Земфира записала кавер на композицию Виктора Цоя в день его гибели.
Обновлено в 03:59
Футбол

«Спартак» просит РПЛ перенести начало матча с «Крыльями Советов»

Красно-белые просят перенести время начала матча 7-го тура чемпионата против "Крыльев Советов".
Обновлено в 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное