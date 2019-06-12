Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку ИзраиляИзвестия 19:33

Предположительно удары нанесли ВВС Израиля. «ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости». Отмечается, что пострадавших и погибших в результате атаки нет.
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SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетной атаки

РБК20:08

Израиль нанес авиаудар по Сирии

Газета.Ru19:53

В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки

РИА Новости19:46

SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии

Коммерсантъ19:48

SANA: силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

RT на русском19:47

СМИ: сирийские ПВО отразили на юге страны ракетную атаку Израиля

ТАСС19:53

ТВ Сирии сообщает о ракетной атаке Израиля на южный регион

РЕН ТВ19:30
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Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

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Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
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Обновлено в 07:02
Армия и оружие

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Экономика

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Ребриков планирует отключить ген CCR5, что делает детей неуязвимыми к ВИЧ.
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Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес

«Запил, ушел в депрессию»: бывший Ивлеевой тяжело переживал ее успех

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Гаджеты

Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
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Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
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Спорт

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Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
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Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

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Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов

Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
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Кино

Названы даты вручения трех предстоящих «Оскаров»

В Американской академии киноискусств определились с датами церемоний вручения премии «Оскар» на ближайшие три года.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека

В результате аварии от полученных травм на месте скончались четыре человека – один из Ford Focus, трое – из Mercedes.
Обновлено в 15:31
Происшествия

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Полиция задержала подозреваемого в погроме в редакции «Сноба»

Полиция задержала подозреваемого в нападении на редакцию журнала «Сноб» и краже ноутбука. Это 24-летний житель ближнего зарубежья.
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Филарет на Украине отвергает томос об автокефалии

Раньше Филарет был главой Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата.
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Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
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