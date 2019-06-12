Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку ИзраиляИзвестия 19:33
Системы противовоздушной обороны Сирии в ночь на 12 июня отразили атаку противника на южные регионы страны, сообщил сирийский государственный телеканал Ikhbariya. По последним данным, сбито несколько ракет. Предположительно удары нанесли ВВС Израиля.
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Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
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Армия и оружие
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Завершены съемки 2-го сезона сериала «Преступление» с Павлом Прилучным и Дарьей Мороз
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Власти Канады отказались комментировать обращение жителей Киселевска к Трюдо
Ранее группа жителей Киселевска, где развита добыча угля открытым способом, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам города, опубликовала открытое письмо к Трюдо, в котором попросила предоставить им убежище.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Шесть машин столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве
Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД Москвы.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
НАТО заявило о наращивании военного присутствия России в Арктике
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Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн (£123 млн).
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В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
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Онлайн-правосудие может появиться в России
Руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко рассказал, что экспертами обсуждается создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн.
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