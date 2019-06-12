Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку ИзраиляИзвестия 19:33

Системы противовоздушной обороны Сирии в ночь на 12 июня отразили атаку противника на южные регионы страны, сообщил сирийский государственный телеканал Ikhbariya. По последним данным, сбито несколько ракет. Предположительно удары нанесли ВВС Израиля.
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SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетной атаки

РБК20:08

ТВ Сирии сообщает о ракетной атаке Израиля на южный регион

РЕН ТВ19:30

СМИ: сирийские ПВО отразили на юге страны ракетную атаку Израиля

ТАСС19:53

SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии

Коммерсантъ19:48

SANA: силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

RT на русском19:47

В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки

РИА Новости19:46

Израиль нанес авиаудар по Сирии

Газета.Ru19:53
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Руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко рассказал, что экспертами обсуждается создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн.
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