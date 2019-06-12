Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку ИзраиляИзвестия 19:33
Системы противовоздушной обороны Сирии в ночь на 12 июня отразили атаку противника на южные регионы страны, сообщил сирийский государственный телеканал Ikhbariya. По последним данным, сбито несколько ракет. Предположительно удары нанесли ВВС Израиля.
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