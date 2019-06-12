Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку ИзраиляИзвестия 19:33

Системы противовоздушной обороны Сирии в ночь на 12 июня отразили атаку противника на южные регионы страны, сообщил сирийский государственный телеканал Ikhbariya. По последним данным, сбито несколько ракет. Предположительно удары нанесли ВВС Израиля.
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SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетной атаки

РБК20:08

Израиль нанес авиаудар по Сирии

Газета.Ru19:53

СМИ: сирийские ПВО отразили на юге страны ракетную атаку Израиля

ТАСС19:53

SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии

Коммерсантъ19:48

SANA: силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

RT на русском19:47

В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки

РИА Новости19:46

ТВ Сирии сообщает о ракетной атаке Израиля на южный регион

РЕН ТВ19:30
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Политика

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Происшествия

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Обновлено вчера в 14:27
Футбол

Живоглядов перешел в «Локомотив»

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Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Минобороны Украины подтвердило отказ от танков «Оплот»

Обновлено в 03:24
Происшествия

Журналист Иван Голунов вышел на свободу

Во вторник, 11 июня, московские правоохранители отпустили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на свободу.
Обновлено в 14:01
Общество

Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Морской пехотинец утонул на Балтфлоте вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:39
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45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

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Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Технологии

Uber запустит воздушную службу такси в трех городах

Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси, пишет ABC.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Спорт

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
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Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Общество

Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
Обновлено в 22:42
Армия и оружие

Сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни под Хамой

Представитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) Сергей Бондарев сообщил, что сотрудники ЦПВС передали гумпомощь жителям деревни Кафр-Акид в сирийской провинции Хама.
Обновлено в 23:30
Футбол

Сборная Германии разгромила эстонцев со счетом 8:0 в отборе Евро-2020

Встреча группы C, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной Германии.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Обновлено в 21:30
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол

Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020

Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:50
Политика

Болтон обвиняет Россию в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, Китай, Венесуэла, Иран и Северная Корея распространяют слухи о диссонансе в американской администрации.
Обновлено в 20:10
Футбол

«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева

«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
Обновлено в 18:30
Кино

Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»

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Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из медикаментозного сна.
Обновлено в 10:48
Общество

Российские судьи проиграли компьютерам в доверии

28 мая стало известно, что более половины представителей бизнеса (55 процентов опрошенных) не испытывают доверия к судам.
Обновлено в 21:34
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