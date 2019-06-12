ПВО Сирии отразила израильскую ракетную атакуВести.Ru вчера в 22:46

12 июня, на юге Сирии средства противовоздушной обороны страны отразили ракетную атаку, сбив несколько ракет. Агентство САНА утверждает, что ракеты были выпущены Израилем. В результате нападения был нанесен лишь материальный ущерб, жертв нет, передает РИА Новости.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Шоу-бизнес L’One ушел из Black Star со скандалом Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Здоровье Медики рассказали о влиянии семечек на аппендицит Специалисты из двух медицинских центров в турецком Измире рассказали, может ли употребление семечек спровоцировать воспаление аппендикса — аппендицит.

Здоровье Сын Алибасова назвал цель иска к производителю «Крота» Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, чего хотят добиться родственники продюсера, подавая иск в суд на производителя чистящего средства «Крот».

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини 45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.

Политика На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.

Культура Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.

Политика Киев нашел новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.

Футбол Сборная Италии вырвала в концовке победу у Боснии и Герцеговины В Турине сборная Италии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Общество Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.

Общество В США назначили дату суда присяжных над россиянином Никулиным Заседание суда присяжных в США по делу россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на американские компании, назначено на 13 января 2020 года.

Авто Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.

Происшествия У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.