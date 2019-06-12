Армия и оружие
ПВО Сирии отразила израильскую ракетную атакуВести.Ru вчера в 22:46
12 июня, на юге Сирии средства противовоздушной обороны страны отразили ракетную атаку, сбив несколько ракет. Агентство САНА утверждает, что ракеты были выпущены Израилем. В результате нападения был нанесен лишь материальный ущерб, жертв нет, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Обновлено вчера в 23:33
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 18:11
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Здоровье
Медики рассказали о влиянии семечек на аппендицит
Специалисты из двух медицинских центров в турецком Измире рассказали, может ли употребление семечек спровоцировать воспаление аппендикса — аппендицит.
Обновлено вчера в 20:14
Здоровье
Сын Алибасова назвал цель иска к производителю «Крота»
Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, чего хотят добиться родственники продюсера, подавая иск в суд на производителя чистящего средства «Крот».
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено 10 июня в 22:01
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено вчера в 13:44
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Игры
Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:11
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина
В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Сборная Италии вырвала в концовке победу у Боснии и Герцеговины
В Турине сборная Италии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище
Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено вчера в 12:28
Общество
В США назначили дату суда присяжных над россиянином Никулиным
Заседание суда присяжных в США по делу россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на американские компании, назначено на 13 января 2020 года.
Обновлено вчера в 20:57
Авто
Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке
Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:24
Кино
В прокат «Пионера» выходит новый шедевр Педро Альмодовара
Критики называют картину исповедью Педро Альмодовара.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Ностальгия по морю: 41-летняя Орлова продемонстрировала фигуру в купальнике
41-летняя Ольга Орлова опубликовала на личной страничке в Instagram фото из летнего архива.
Обновлено в 00:45
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58