Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную атаку ИзраиляRuNews24.ru вчера в 23:37
Средства противовоздушной обороны страны перехватили несколько ракет в районе Телль-эль-Хара, который находится в южной части Сирии, сообщает агентство SANA. По информации издания, ракетный удар нанесли израильские Военно-воздушные силы. Взрывы были слышны в некоторых районах Дамаска.
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