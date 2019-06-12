Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную атаку ИзраиляRuNews24.ru вчера в 23:37

Средства противовоздушной обороны страны перехватили несколько ракет в районе Телль-эль-Хара, который находится в южной части Сирии, сообщает агентство SANA. По информации издания, ракетный удар нанесли израильские Военно-воздушные силы. Взрывы были слышны в некоторых районах Дамаска.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Израиль создавал помехи сирийским радарам после ракетной атаки

РЕН ТВ03:49

СМИ: Израиль применил средства радиоэлектронной борьбы при ракетном ударе по югу Сирии

ТАСС02:28

SANA: силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

RT на русскомвчера в 19:47

Главные новости к утру 12 июня

Коммерсантъ00:03

SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетной атаки

РБКвчера в 20:08

Сирия отразила ракетную атаку Израиля

Газета.Ru01:58

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

Известиявчера в 19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено в 07:35
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани

Обновлено в 06:21
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Общество

Хабиб Нурмагомедов дал оценку ситуации на границе Чечни и Дагестана

Обновлено вчера в 15:19
Политика

Попытка еще одного переворота в Судане провалилась

В Судане пресечена попытка нового военного переворота.
Обновлено в 09:41
Гаджеты

Huawei выпустила первый миллион смартфонов с собственной ОС

Китайская компания Huawei выпустила на рынок первую партию смартфонов под управлением операционной системы собственного производства HongMeng.
Обновлено в 01:56
Происшествия

«ОВД-инфо»: число задержанных на акции в Москве выросло до 400 человек

Число задержанных на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 09:07
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Обновлено в 09:08
Единоборства

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон 7 сентября

Представители UFC официально анонсировали проведение боя между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного чемпионского титула в этой же весовой категории Дастином Порье.
Обновлено в 04:17
Хоккей

Тарасенко сможет сыграть в седьмом матче финала Кубка Стэнли

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко не принял участия в последней по времени тренировки команды, но сможет сыграть в седьмом, решающем матче финала Кубка Стэнли против "Бостона Брюинз".
Обновлено в 04:35
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Экономика

Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Авто

Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos

Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Политика

Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения

Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.
Обновлено в 09:51
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Игры

The Witcher 3 выйдет на Nintendo Switch

Обновлено вчера в 20:19
Политика

Афганистан признан самой опасной страной мира в 2018 году

Афганистан занял первое место в списке самых опасных стран мира по итогам 2018 года согласно исследованию Института экономики и мира (IEP).
Обновлено в 09:52
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41
Технологии

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено вчера в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное