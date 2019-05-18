Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на ДамаскИзвестия вчера в 18:38
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник. По данным агентства, вечером 17 мая в результате удара в Дамаске были слышны несколько взрывов.
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