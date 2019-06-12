Армия и оружие

Израиль нанес авиаудар по СирииГазета.Ru вчера в 19:53

По данным агентства, сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля. Как отмечается, в результате удара был нанесен только материальный ущерб.
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SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетной атаки

РБКвчера в 20:08

СМИ: Израиль применил средства радиоэлектронной борьбы при ракетном ударе по югу Сирии

ТАСС02:28

Сирия отразила ракетную атаку Израиля

Газета.Ru01:58

Главные новости к утру 12 июня

Коммерсантъ00:03

Израиль создавал помехи сирийским радарам после ракетной атаки

РЕН ТВ03:49

SANA: силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

RT на русскомвчера в 19:47

В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки

РИА Новостивчера в 19:46
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»

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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

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Общество

В Индии предупредили о приближении мощного циклона

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Общество

Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова

Власти Москвы предупредили организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.
Обновлено в 03:12
Авто

В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross

Дилеры LADA в России начали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
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В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Политика

Медведев поздравил граждан страны с Днем России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с государственным праздником — Днем России.
Обновлено в 04:01
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Авто

Представлен юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation

Стоимость набора DBZ Centenary Collection, состоящего из DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation, в Англии составляет порядка 6 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 492,3 млн рублей.
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Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Футбол

«ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо

В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Адвокат Ирины Цывиной рассказала, что актрисе угрожали перед смертью

Несмотря на успех дела, в какой-то момент Цывина позвонила своему адвокату и потребовала срочно закончить процесс.
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Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкоматах без карт

Комиссия за операцию составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 05:42
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Где в России продаются самые старые автомобили

Эксперты рассказали, где в России продаются самые старые подержанные авто. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на портал Авто.ру.
Обновлено в 04:08
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В Нью-Йорке впервые прошел «Пушкинский диктант»

"Пушкинский диктант" прошел впервые в Нью-Йорке, в нем приняли участие как соотечественники, так и англоязычные американцы.
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Армия и оружие

В России могут появиться военные летчицы

Обновлено в 00:59
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Opera представила браузер для геймеров

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
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Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
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Благодаря весьма приемлемой цене рассматриваемый автомобиль прочно зарекомендовал себя не только как самая продаваемая модель французского автопроизводителя в Индии, но и как самая продаваемая машина Renault на индийском рынке за всю историю.
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В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
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Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
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