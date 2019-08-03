Футбол

«ПСЖ» обыграл «Ренн» и завоевал Суперкубок ФранцииГазета.Ru 09:30

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" в матче за Суперкубок Франции. Встреча, прошедшая в китайском Шэньчжэне, завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. В составе победителей отличились Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«ПСЖ» в седьмой раз подряд выиграл Суперкубок Франции

Матч ТВ09:34

«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции. Паредес вышел на замену

Спорт-Экспресс09:31

ПСЖ – Ренн. Прогнозы и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Франции

Букмекеры.рф01 августа в 02:00

«ПСЖ» обыграл «Ренн» и в девятый раз выиграл Суперкубок Франции

Советский спорт09:29

«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции

Чемпионат09:29

ПСЖ – «Ренн»: прогноз на футбол от Борхи Пардо

Legalbet02:09

ПСЖ выиграл Суперкубок Франции

LiveSport.ru09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия

На несогласованной акции в Москве начались задержания

Обновлено в 08:20
Общество

В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»

Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика

Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ

Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Авиация Минобороны потушила 16 крупных очагов пожаров в Сибири

Обновлено в 06:34
Происшествия

Из-за персиков мужчина устроил расстрел с поджогом и убил себя

Крымчанин застрелил своего соседа из-за кражи персиков, после этого спалил свой дом и покончил с собой.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Российские туристы не могут вылететь из Болгарии

Задержки нескольких рейсов авиакомпании Bulgaria Air стали причиной проблем с вылетом на родину российских туристов из аэропорта болгарского курорта Бургас.
Обновлено в 07:42
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Энергетика

Глава «Нафтогаза»: Украина накопила более 16 млрд кубометров газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 16 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 08:25
Спорт

Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон

17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Общество

Следующими столицами Ленобласти станут Всеволожск и Тосно

В следующем, 2020 году, столицей Ленобласти станет Всеволожск. В 2021 году эстафету примет Тосно.
Обновлено в 08:55
Футбол

«Эвертон» усилился полузащитником «Майнца» Гбаменом

Полузащитник «Майнца» Жан-Филипп Гбамен перешел в «Эвертон», сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

ВДНХ приглашает на день рождения «Москвариума»

За первые дни юбилея ВДНХ главную выставку страны посетили более 400 тысяч человек, рассказали в пресс-службе комплекса.
Обновлено в 09:04
Хоккей

«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи

Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20
Кино

В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом

Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено в 09:47
Политика

Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Футбол

Урал — Ростов 2:2

Обновлено в 08:52
Общество

Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено 31 июля в 11:40
Музыка

Файер-шоу Rammstein в Санкт-Петербурге приняли за пожар

Жители Санкт-Петербурга приняли файер-шоу концерта немецкой рок-группы Rammstein за пожар.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России

Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Политика

Получивших российские паспорта украинцев допросили

Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Культура

Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы

После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
Обновлено вчера в 07:29
Автоспорт

Ferrari предложила Шарлю Леклеру новый контракт до 2024 года

Обновлено в 08:22
Политика

Зеленский встретится с Трампом в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Обновлено в 09:28
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Обновлено в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное