Футбол
«ПСЖ» обыграл «Ренн» и завоевал Суперкубок ФранцииГазета.Ru 09:30
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" в матче за Суперкубок Франции. Встреча, прошедшая в китайском Шэньчжэне, завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба. В составе победителей отличились Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария.
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ПСЖ – Ренн. Прогнозы и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Франции
Букмекеры.рф01 августа в 02:00
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
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