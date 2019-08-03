Футбол

«ПСЖ» завоевал Суперкубок ФранцииMetaratings 09:35

Парижский «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, одержав волевую победу над «Ренном» со счетом 2:1. На 13-й минуте встречи полузащитник «Ренна» Эну вывел свою команду вперед. Однако во втором тайме точные удары сначала Мбаппе, а затем и Ди Марии принесли победу действующим чемпионам Франции.
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