Футбол
«ПСЖ» завоевал Суперкубок ФранцииMetaratings 09:35
Парижский «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, одержав волевую победу над «Ренном» со счетом 2:1. На 13-й минуте встречи полузащитник «Ренна» Эну вывел свою команду вперед. Однако во втором тайме точные удары сначала Мбаппе, а затем и Ди Марии принесли победу действующим чемпионам Франции.
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ПСЖ – Ренн. Прогнозы и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Франции
Букмекеры.рф01 августа в 02:00
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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