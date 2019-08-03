Футбол

«ПСЖ» завоевал Суперкубок ФранцииMetaratings 09:35

Парижский «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, одержав волевую победу над «Ренном» со счетом 2:1. На 13-й минуте встречи полузащитник «Ренна» Эну вывел свою команду вперед. Однако во втором тайме точные удары сначала Мбаппе, а затем и Ди Марии принесли победу действующим чемпионам Франции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«ПСЖ» в седьмой раз подряд выиграл Суперкубок Франции

Матч ТВ09:34

«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции. Паредес вышел на замену

Спорт-Экспресс09:31

ПСЖ – Ренн. Прогнозы и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Франции

Букмекеры.рф01 августа в 02:00

«ПСЖ» обыграл «Ренн» и в девятый раз выиграл Суперкубок Франции

Советский спорт09:29

«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче за Суперкубок Франции

Чемпионат09:29

ПСЖ – «Ренн»: прогноз на футбол от Борхи Пардо

Legalbet02:09

ПСЖ выиграл Суперкубок Франции

LiveSport.ru09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Кино

В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой

Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Пасынок Шэрон Стоун решил взять фамилию актрисы

Артистке было разрешено видеться с пасынком. Вновь замуж она больше не вышла, но со временем усыновила еще двоих мальчиков.
Обновлено в 11:52
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Происшествия

На несогласованной акции в Москве пострадал сотрудник Росгвардии

Обновлено в 12:03
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика

ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
Футбол

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Теннис

Доминик Тим стал победителем турнира в Кицбюэле

Австрийский теннисист Доминик Тим выиграл домашний турнир в Кицбюэле.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Обновлено в 09:28
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча в "нормандском формате" может состояться в конце августа.
Обновлено в 11:28
Политика

Глава АРБ не ждет значительного влияния санкций США на российские банки

Новый пакет санкций США не приведет к ощутимому ущербу для российских банков, заявил глава Ассоциации российских (АРБ) банков Гарегин Тосунян.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В челябинском контактном зоопарке убили половину животных

Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

CNN узнал о разговоре Трампа с Путиным про нового посла в Москве

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся в минувшую среду.
Обновлено в 03:40
Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки

Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии, сообщила газета The Guardian.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Футбол

Спартак — Динамо 0:0 (2-й тайм)

Обновлено в 12:53
Общество

«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции

Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Футбол

Зидан одобрил трансфер Бруну Фернандеша в «Реал»

Трансфер 24-летнего португальца одобрил главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, информирует Record.
Обновлено в 10:37
Политика

Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Шойгу позвал натовских военных на АрМИ

Обновлено в 11:58
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика

Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека

Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Общество

Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Автоспорт

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019

В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.
Обновлено в 10:02
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол

«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы

"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное