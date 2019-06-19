Футбол

ПСЖ запросил за Неймара €300 млнSM News вчера в 16:21

За переход бразильского нападающего Неймара французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет получить 300 миллионов евро, передаёт издание Le Parisien.
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