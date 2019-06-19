Футбол
ПСЖ запросил за Неймара €300 млнSM News вчера в 16:21
За переход бразильского нападающего Неймара французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» хочет получить 300 миллионов евро, передаёт издание Le Parisien.
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300 миллионов евро за Неймара. «ПСЖ» назвал цену, за которую отпустить бразильца
Sport.ruвчера в 15:29
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:33, Вашингтон
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Обновлено в 06:18
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Обновлено в 05:28
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Глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии назвал главные проблемы, которые волнуют россиян в настоящее время.
Обновлено в 05:45
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Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил
Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
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Президент России Владимир Путин во время Прямой линии вспомнил о ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
Обновлено в 07:52
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В ходе прямой линии президент Владимир Путин согласился с призывом предпринимателей, которые считают, что в судах подозреваемых предпринимателей чаще нужно отпускать под залог.
Обновлено в 07:37
Энергетика
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
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Армия и оружие
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Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:57
Общество
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В Новосибирске экс-ОМОНовец насильно увез бывшую жену на остров и привязал к ноге
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
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Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе
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Мастера и Маргариту озвучили Юрий Колокольников и Александра Ребенок, Воланда - Ингеборга Дапкунайте, Берлиоза - Леонид Парфенов.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Сотрудникам МВД расширят географию выезда
Сотрудникам МВД расширят географию выезда, в том числе за границу, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
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Общество
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Масштабная программа модернизации поликлиник запускается в столице в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
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