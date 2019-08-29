Футбол
Спорт-Экспресс«ПСЖ» заплатит 13 миллионов евро за Кейлора Наваса
Как утверждает El Chiringuito TV, французский клуб заплатит за 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики 13 миллионов евро. С игроком согласован контракт на 4 года.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Российская газета 04:32
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Общество
Мэр Сочи решил не баллотироваться на новый срок
Глава Сочи Анатолий Пахомов 29 августа заявил о своем решении не баллотироваться на должность мэра на новый срок.
Блокнот Краснодар 04:22
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Шоу-бизнес
Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни
Российская газета 04:34
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Политика
Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
Кино
76 Венецианский кинофестиваль стартует 28 августа
Завершится 76 Венецианский кинофестиваль 7 сентября.
Радио Культура вчера в 08:48
Музыка
«Мелодия» выпустила пластинку с песнями Анны Герман
Звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила виниловую пластинку с композициями Анны Герман.
News.ru 03:43
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
Спереди и сзади смартфона установили стекло Gorilla Glass 5. В Китае Redmi Note 8 в базовой конфигурации 4/64 ГБ будет стоить 999 юаней, что в пересчете около 10 тыс. рублей.
Astera 04:36
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Авто
В Португалии на продажу выставили старинный Citroen
OAnews вчера в 14:11
Культура
Музеи Московского Кремля проводят выставку в Запретном городе
В Пекине в музейном комплексе Гугун (Запретный город) открылась выставка Музеев Московского Кремля.
Культуромания 03:24
Футбол
Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора».
Sports.ru вчера в 15:26
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:22
Здоровье
Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях
Приближается осень, а с ней — время обострений целого спектра заболеваний.
Вечерняя Москва вчера в 07:02
Космос
Новый российский скафандр «Сокол-М» показали на МАКС-2019
Актуальные Новости 27 августа в 10:47
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Политика
Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
Lenta.ru 04:09
Политика
70 лет назад в СССР провели первое испытание атомной бомбы
29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба РДС-1.
RT на русском 02:50