Как утверждает El Chiringuito TV, французский клуб заплатит за 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики 13 миллионов евро. С игроком согласован контракт на 4 года.

«ПСЖ» заплатит 13 миллионов евро за Кейлора Наваса

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