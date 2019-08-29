Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«ПСЖ» заплатит 13 миллионов евро за Кейлора Наваса

Как утверждает El Chiringuito TV, французский клуб заплатит за 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики 13 миллионов евро. С игроком согласован контракт на 4 года.
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«Реал» продаст Наваса в «ПСЖ» за 13 миллионов евро

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«Реал» продаст Наваса в «ПСЖ» за 13 миллионов евро

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«ПСЖ» заплатит 13 миллионов евро за Кейлора Наваса

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El Chiringuito: Кейлор Навас перейдет в «ПСЖ» за 13 млн евро

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ПСЖ хочет обменять Ареоля на Наваса

Soccer.ruвчера в 16:34
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