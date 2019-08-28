Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«ПСЖ» спешит подписать Манджукича из-за травм Мбаппе и Кавани

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«ПСЖ» начал активно вести переговоры с «Ювентусом» по нападающему Марио Манджукичу, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Парижане спешат приобрести хорвата из-за того, что нападающие Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе получили травмы.
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