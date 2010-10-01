Футбол

ЧемпионатЧемпионат«ПСЖ» заинтересован в Манджукиче из-за травм Мбаппе и Кавани

По информации интернет-портала, французский клуб хочет приобрести хорвата из-за травм ведущих форвардов парижан Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе, выбывших на месяц. Также сообщалось об интересе к 33-летнему футболисту со стороны мюнхенской «Баварии», за которую игрок уже выступал с 2012 по 2014 год.
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«ПСЖ» заинтересован в переходе Манджукича

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«ПСЖ» заинтересован в Манджукиче из-за травм Мбаппе и Кавани

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