Футбол

«ПСЖ» заинтересовался тремя игроками «Реала»Еженедельник Футбол 03:56

«ПСЖ» готовится к летнему трансферному окну. Парижане уже обратили внимание на троих футболистов мадридского «Реала». В сферу интересов лидера французского чемпионата входят следующие игроки: полузащитники Иско и Тони Кроос, а также нападающий Гарет Бэйл.
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СМИ: «ПСЖ» хочет заполучить трех игроков «Реала», от которых отказался Зидан

Советский спорт03:51

«ПСЖ» может отдать за трех игроков «Реала» €210 млн

Газета.Ruвчера в 19:01

«ПСЖ» интересуется тремя футболистами «Реала»

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«ПСЖ» интересуется Кроосом, Бэйлом и Иско

Sports.ru02:00

СМИ: Три игрока «Реала» могут перейти в «ПСЖ»

Матч ТВ03:21

«ПСЖ» может заплатить 210 млн евро за трех игроков «Реала»

Sport24.ruвчера в 17:59
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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Вернувшийся в московский аэропорт Внуково борт "ЮТэйр" благополучно приземлился, рассказал РИА Новости представитель авиакомпании.
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Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента перенес заседание по дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского на 15 мая.
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Автоспорт

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Обновлено в 05:29
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
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Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
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Беглов поздравил Льва Додина с юбилеем

Обновлено в 03:13
Политика

Полиция США взломала посольство Венесуэлы в Вашингтоне

В ночь на 13 мая полиция и спецслужбы США проникли в посольство Венесуэлы, которое до этого отключили от воды и электричества.
Обновлено в 05:27
Авто

У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки

Компания Opel представила свой первый подключаемый гибрид. Им стал кроссовер Grandland X Hybrid4 с силовой установкой как у Peugeot 3008.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

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Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США

Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Космос

NASA знает, как будет выглядеть жизнь на Марсе

Среда обитания должна была быть построена из вторсырья и материалов, которые можно было найти в глубоком космосе, как Луна и Марс.
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Происшествия

Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви

Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Политика

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России

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Общество

Медики назвали главные признаки онкологии кожи

Канадские медики назвали главные признаки развития онкологических заболеваний кожи, самым опасным из которых является меланома.
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Экономика

Самый дорогой кофе в США стоит $75 за чашку

Самая дорогая чашка кофе в США стоит $75. Напиток продаётся в Сан-Франциско в штате Калифорния.
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Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Экономика

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Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
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Религия

Епархия намерена продолжить стройку храма в центре Екатеринбурга

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Происшествия

Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора

Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
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Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
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Общество

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Золотой кефир был обнаружен в супермаркете Поярков . По словам журналистов, после публикации цен в соцсетях кефир подешевел до 685 рублей.
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Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
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Во Внуково у пассажира украли 210 тысяч долларов

В столичном аэропорту Внуково у пассажира похитили 210 тысяч долларов - более 13 миллионов рублей.
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Сегодня утром в ряде СМИ появилась информация о том, что одна из самых популярных и красивых спортсменок России, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
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Немецкий футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Германии. Первый немецкий игрок в истории, ставший четырёхкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.
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Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
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